"Casamento é prisão?" Chá de Canela debate o tema com especialista

O sétimo episódio do videocast Chá de Canela traz para a roda de conversa mais um assunto que divide opiniões com o questionamento: Casamento é prisão? Para alguns sim, para outros jamais. E para estabelecer um pouco das questões que cercam o assunto, Bruna Lima e Ana Carolina Matos chamaram a psicóloga e especialista em terapia de casal, Carolina Moura. O conteúdo fica disponível hoje, 9, a partir das 20h, no Libplay e também nas principais plataformas digitais.

O casamento é uma instituição secular e que ao longo do tempo na humanidade apresenta diversas funções. Diante disso, a psicóloga e terapeuta de casal Carolina Moura, introduz que o casamento se trata de uma negociação, onde ocorre um pacto, um acordo de compartilhamento de uma vida a dois.

“Por conta disso, é comum que não se tome decisões em um plano individual. Entra em jogo tudo que se refere na vida do casal. O que se faz com o tempo, com o dinheiro e tudo que envolve o dia a dia. Férias, relacionamentos, você vai compartilhar e renegociar as coisas que cercam sua vida”, pontua a psicóloga.

A especialista também comenta sobre as novas famílias e destaca que independente disso, há uma relação de poder entre as partes. “Existem as famílias recompostas, divorciadas e recasadas, casais homoafetivos, mas não podemos excluir que em qualquer relacionamento amoroso, de amizade ou familiar há uma relação de poder e isso independe do sexo”, pontua Carolina Moura.

Por muito tempo, as mulheres viveram o casamento como um negócio, um arranjo social, que acaba refletindo em outras questões. Mesmo com as mudanças, muitas mulheres ainda sentem o peso do “compromisso” do casamento. Sobre essa questão, a psicóloga diz que essa demanda é maior em seu consultório justamente de mulheres.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa debater temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Bruna Lima e Ana Carolina Matos, em 2020, ainda como formato de podcast. Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.

Novos episódios são lançados toda quarta-feira, às 20h, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e YouTube. Esta temporada tem duração de três meses e 12 episódios. Este projeto tem apoio do Grupo Liberal e do curso de comunicação social da Universidade da Amazônia (Unama).