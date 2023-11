Professor morre e mulher e criança ficam feridas em grave acidente de carro na PA-415

Um professor chamado Ivanilson da Silva Paixão, de 43 anos, morreu em um grave acidente de carro na tarde da terça-feira (21), na rodovia PA-415, trecho que liga os municípios de Altamira e Vitória do Xingu, sudoeste paraense. Conforme as informações iniciais, o veículo da vítima teria sido atingido por um outro carro que também trafegava pela via.

Testemunhas relataram que Ivanilson estava com a esposa e a filha no veículo e todos teriam saído da cidade de Altamira e seguiam para Vitória do Xingu. O carro da família teria colidido com outro veículo que vinha no sentido contrário da pista. O condutor do outro carro, identificado como Mauro Arcanjo Filho, teria feito uma manobra para desviar de um buraco e acabou atingindo o veículo de Ivanilson. Ainda segundo populares, a vítima fatal ficou presa às ferragens e morreu ainda no local. A esposa de Ivanilson e a filha do casal foram socorridas e levadas para um hospital em Altamira. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Mauro Filho também ficou ferido com o impacto entre os dois carros. Ele foi conduzido para atendimento num hospital em Altamira. Imagens feitas no local mostram a situação dos veículos após o acidente. Os dois carros foram parar fora da pista e ficaram com a frente completamente destruídas. Outros condutores que passavam na horas do acidente acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para auxiliar na retirada da vítima das ferragens.

Além disso, equipes da Polícia Civil e agentes do Departamento de Trânsito foram ao local realizar o levantamento de informações sobre o acidente. O corpo de Ivanilson foi removido e levado para o IML de Altamira.

Ivanilson da Silva Paixão era professor concursado da Prefeitura de Vitória do Xingu há mais de 20 anos. A prefeitura do município decretou luto oficial de três dias.