Adolescente morre em grave acidente envolvendo carro e moto, na PA-160

Um adolescente de 16 anos, identificado como Julielson Santos Ferreira, morreu em um acidente de trânsito na PA-160, por volta das 11h da manhã deste sábado (18). Conforme as informações iniciais, uma caminhonete Hillux teria invadido a contramão e atingido a motocicleta Honda Pop onde a vítima fatal trafegava na garupa, acompanhada de um outro homem.

Segundo os relatos de testemunhas, o sinistro teria ocorrido no limite de Parauapebas com Canaã dos Carajás, no sudeste paraense. Na motocicleta que foi atingida pela caminhonete, além da vítima fatal, também estava um pastor da mesma congregação evangélica que Julielson frequentava. O adolescente estaria retornando de Parauapebas para Canaã. A população contou às autoridades que, após o acidente, o motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

A Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Civil e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local do acidente para apurar as informações sobre o caso e realizar a remoção do corpo. O caso está sendo investigado pela PC de Canaã dos Carajás.