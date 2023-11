Acidente de trânsito envolvendo carros e motos é registrado na avenida Júlio César

Um acidente envolvendo ao menos dois carros e duas motocicletas foi registrado na manhã desta terça-feira (21), na Avenida Júlio César. Conforme as informações iniciais, o sinistro de trânsito teria ocorrido por volta de 7h45, próximo a entrada para o elevado, sentido Belém - Aeroporto Internacional de Belém. Não há informações sobre pessoas gravemente feridas.

Testemunhas que passavam pelo local relataram que duas mulheres estariam deitadas na pista, conscientes, possivelmente aguardando socorro médico. Outros motoristas que passavam pelo local teriam ajudado a socorrer as vítimas. Ainda não há mais detalhes sobre o que teria ocasionado o acidente.

Devido ao incidente no horário de grande fluxo de veículos, um congestionamento foi registrado na área, com filas de carros e motos parados em meio a lentidão do trânsito. A Polícia Militar esteve na área auxiliando na organização da passagem dos veículos.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações.