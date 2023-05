Carroceiro morre atropelado na avenida Júlio César

Um carroceiro, ainda não identificado, foi atropelado e morto na avenida Júlio César, na tarde desta quarta-feira (2), em Belém. O acidente fatal ocorreu na ciclofaixa perto de um clube, que fica na esquina da via com a avenida Pedro Álvares Cabral. A vítima passava pela ciclofaixa e o carro de mão dele ficou no chão. As causas do acidente estão sendo investigadas.

