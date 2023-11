Militar com sinais de embriaguez atropela três em parada de ônibus

Três homens que esperavam por transporte em uma parada de ônibus foram atingidos por um carro de passeio, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (24), em Marabá, no sudeste do Estado. O acidente foi registrado no perímetro urbano da Rodovia BR-230, a Transamazônica, no núcleo Cidade Nova.

Segundo o boletim de ocorrência registrado por policiais militares, tudo ocorreu por volta das 5h30. O veículo de passeio, modelo Nissan Versa de cor preta, era conduzido pelo sargento do Exército Brasileiro identificado como Denis de Souza Silva. Segundo o relato policial, o condutor permaneceu no local do acidente, onde apresentava aparentes sinais de embriaguez, olhos avermelhados, falas desconexas e se recusou a se submeter ao teste de etilômetro (bafômetro).

Ainda de acordo com os policiais que atenderam à ocorrência, antes que a guarnição chegasse ao local, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já havia prestado os primeiros atendimentos às vítimas. Os três atingidos foram levados ao Hospital Municipal de Marabá. O sargento Denis Silva, por sua vez, foi encaminhado para a 21ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

No Hospital Municipal, a reportagem apurou que dois dos atingidos pelo veículo passam bem e estavam em observação, aguardando alta médica. Já o terceiro encontra-se em estado considerado grave. A identidade dos homens não foi divulgada. Eles são funcionários de uma empresa terceirizada e atuam nas obras de construção da nova ponte sobre o Rio Tocantins. Por meio de nota, o Consórcio Ponte sobre Rio Tocantins (CPRT) confirmou a informação. "Os três colaboradores foram atingidos por carro desgovernado enquanto aguardavam no ponto o ônibus do consórcio que os conduziria ao local do trabalho”, diz a nota. "O CPRT lamenta o ocorrido e está prestando a assistência necessária aos colaboradores e a seus familiares”.