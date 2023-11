Mulher cai do teto de carro após se assustar com viatura da PM; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais desde o último fim de semana mostra o momento em que uma mulher cai do teto de um carro em movimento, após se assustar com uma viatura da Polícia Militar (PM), em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Nas imagens, é possível ver quando a mulher, que não teve a identidade revelada, sai pela janela do carro e sobe no teto do veículo que trafega pela via. Poucos segundos depois, uma viatura da PM passa pelo local e a mulher se assusta. Ela tenta voltar para dentro do automóvel, mas se desequilibra e cai no asfalto.

Após a queda, o veículo para e o condutor desce para ver como a mulher está. Enquanto ele se aproxima, a mulher se levanta, mas fica sentada no asfalto. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher ou se a Polícia Militar retornou ao local.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)