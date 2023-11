Avestruz foge de zoológico na China e percorre quilômetros driblando carros; vídeo

Circulou nas redes sociais, nesta quarta-feira (15), um vídeo mostrando a fuga de um avestruz por uma estrada na China. O animal fugiu de um zoológico, na cidade de Zhengzhou, província de Henan, e correu durante quilômetros até ser capturado.

No vídeo é possível ver o momento em que o avestruz invade um túnel e é atropelado pela motocicleta da polícia. A ave logo se levanta e segue correndo no meio dos carros. A fuga deu muito trabalho para as autoridades chinesas, que tiveram que percorrer uma longa distância até capturá-lo.

Ao final do dia, o animal já estava de volta ao zoológico. O caso foi registrado no dia 8 de novembro, mas viralizou esta semana.