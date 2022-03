Avestruz atropela ciclista em via pública; vítima teve ferimentos leves

Um ciclista foi atropelado por um avestruz, que fugiu em alta velocidade por uma rua da cidade de Ranchos, na Argentina. A situação inusitada ocorreu na terça-feira (21), quando o animal escapou de uma propriedade rural da região. Assista ao vídeo:

No momento do acidente, a vítima, ainda não identificada, estava andando de bicicleta na via pública quando o avestruz aparece correndo em alta velocidade. Com o impacto, o ciclista cai no asfalto, já a ave chega a tropeçar algumas vezes, mas se levanta e corre sem rumo. Não há informações se o animal foi capturado. O ciclista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)