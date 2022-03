Boi que ia para abatedouro foge, invade loja e causa tumulto

No município de Parintins, no Amazonas, um boi, de aproximadamente 170 kg, fugiu da balsa em que era transportado para o matadouro e invadiu uma loja de roupas em uma das principais avenidas da cidade. Vídeos que foram gravados na última segunda-feira (07/03), mostram o momento em que o animal passa por um posto de gasolina e entra na loja. As câmeras de segurança do local registraram a invasão do bovino.

O animal assustou quem estava dentro da loja (Reprodução / Twitter)

A proprietária ainda contou que estava distraída quando o entrou e ouviu os gritos de uma funcionária. "Só deu tempo de ouvir: 'Lá vem o boi'. A força dele era muito grande, arrebentou até uma parede. Na hora do sufoco, era um empurrando o outro, então até machuquei o pulso, mas não foi nada de grave", relatou ela.

"Levou tudo pela frente. Foi por pouco mesmo, foi Deus mesmo. Quando a gente conseguiu fugir, ela já estava em cima", disse a dona da loja, Lidyane Mororó em entrevista ao portal O Tempo.

Cerca de 10 homens foram necessários para conter o animal, que havia pulado de uma embarcação que estava ancorada no porto da cidade de Parintins. Após a tentativa de fuga, o bovino foi dopado e levado ao matadouro.

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)