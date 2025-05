Vidente brasileiro diz que rei Charles III abdicará do trono em 2025

Reconhecido por ser o “Notradamus vivo” no Brasil, o vidente Athos Salomé informou recentemente ao Page Not Found que o rei Charles III abdicará do trono do Reino Unido neste ano e quem ficará em seu lugar será o príncipe William. No ano de 2023, Athos já havia previsto que o rei enfrentaria um sério problema de saúde e, em 2024, o diagnóstico de câncer foi anunciado pela mídia.

Com relação à sua previsão mais recente, o vidente disse que não será o próprio rei que fará essa decisão, porque sua saída será imposta por forças invisíveis e por determinação energética do destino. Ele previu ainda que essa situação já está ocorrendo como uma “regência silenciosa”, algo inédito na monarquia britânica.

Diante disso, Athos alegou que o príncipe Andrew continua sendo uma ameaça ao império e que possui informações comprometedoras sobre alguns segredos da família real e a saúde mental do atual rei.

"Mesmo envolto em escândalos, ele [príncipe Andrew] continua a ter acesso a informações confidenciais. Andrew possui registros comprometedores sobre a saúde mental de Charles e segredos familiares que, se revelados, causariam um terremoto na imagem da monarquia", disse o vidente.

"Enquanto Charles faz aparições públicas ensaiadas, William já age como o verdadeiro soberano. O príncipe tem tomado decisões cruciais, articulado mudanças no Conselho de Estado e se distanciado estrategicamente do pai. Tudo sob a fachada de uma reestruturação institucional. William não está esperando a morte do pai para assumir o trono. Ele já governa, nos bastidores”, complementou Athos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)