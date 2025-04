Rei Charles e rainha Camilla lamentam morte do papa e dizem estar com 'coração pesado'

O Palácio de Buckingham divulgou um comunicado na rede X no qual o rei Charles III lamenta a morte do papa Francisco e diz que ele e a rainha Camilla estão com o "coração pesado" ao prestar homenagem à "compaixão" e ao seu "incansável compromisso" do papa com as pessoas de fé.

"A Rainha e eu lembramos com especial carinho nossos encontros com Sua Santidade ao longo dos anos, e ficamos profundamente comovidos por termos podido visitá-lo no início deste mês. Enviamos nossas mais sinceras condolências e profunda solidariedade à Igreja que ele serviu com tanta determinação, e às inúmeras pessoas ao redor do mundo que, inspiradas por sua vida, estarão lamentando a devastadora perda deste fiel seguidor de Jesus Cristo", afirma na nota.

O papa Francisco recebeu o rei Charles III e a rainha Camilla no início de abril, durante a visita de Estado à Itália. O encontro havia sido inicialmente cancelado em função da condição de saúde do pontífice argentino, que se recuperava de uma pneumonia lateral.

Na ocasião, o papa expressou seus melhores votos a suas majestades por ocasião de seu aniversário de casamento e desejou uma pronta recuperação ao monarca, que sofre de câncer.

O rei britânico está há mais de um ano em tratamento de um câncer cuja natureza não foi revelada. Depois de passar pelos efeitos secundários de seu tratamento, o monarca de 76 anos foi hospitalizado brevemente em 27 de março e descansou alguns dias antes de retomar seus compromissos em 1º de abril.