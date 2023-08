'Povo Avestruz': comunidades africanas chamam atenção por conta de deformidade genética nos pés

Os membros da tribo Doma, também reconhecidos como VaDoma ou tribo Bantwana, têm ganhado destaque devido a uma peculiar deformação nos pés que afeta muitos dos integrantes. Pelos registros científicos, há a falta dos três dedos do meio, sendo que, em vez disso, os membros possuem apenas os dois dedos externos, que se projetam para dentro. Essa condição autossômica dominante é causada por uma mutação única no cromossomo 7. A região árida de Kanyemba, situada no norte do Zimbábue, é o habitat dessa comunidade que frequentemente é apelidada de "Povo Avestruz".

A deformidade, conhecida como ectrodactilia ou síndrome da garra da lagosta, é uma mutação genética que resulta na ausência de um ou mais dedos nas mãos ou pés desde o nascimento. Acredita-se que essa condição rara esteja presente em cerca de um quarto das crianças nascidas na tribo Doma.

De acordo com os anciãos da tribo VaDoma, os ancestrais contam que seres semelhantes a pássaros vieram das estrelas e cruzaram o DNA com mulheres terrestres primitivas para gerar sua descendência. Esses anciãos afirmam que os antepassados originaram-se dos sistemas estelares de Sirius e estabeleceram colônias inicialmente em um planeta do nosso sistema solar que chamam de Liitolafisi.

Com o objetivo de controlar a propagação da condição genética, foi estabelecida uma lei que restringe o casamento somente aos membros do mesmo grupo. Através das tradições e isolamento, a tribo VaDoma preservou essa mutação genética mais intensamente do que qualquer outra população. Apesar das leis que limitam os casamentos externos à tribo, a deformidade também é encontrada em outras comunidades, como os Talaunda ou Talaote Kalanga, que habitam o deserto de Kalahari. Acredita-se que compartilhem uma ascendência comum com os VaDoma, os quais se dividem em duas regiões: Urungwe e Sipolilo.