Criança nasce com três braços; médicos consideram a anomalia rara

Um bebê nasceu com um terceiro braço crescendo nas costas. Esse é um fenômeno médico considerado extremamente raro e aconteceu na Índia. De acordo com os médicos, a condição é conhecida como polimelia, que é a ocorrência de membros extras em um indivíduo.

O bebê tem dois membros no lugar normal e um terceiro braço mais curto e com três projeções semelhantes a dedos na extremidade. Na internet, algumas pessoas o compararam a uma nadadeira de peixe. Embora ainda não tenha sido indicado o tratamento da criança, casos anteriores de polimelia foram tratados com amputação dos membros extras.

Mas afinal, como acontece a polimelia?

Embora relatada apenas algumas vezes na literatura médica, a polimelia pode ocorrer quando dois pares de brotos aparecem na superfície de um embrião que se desenvolve em membros e, às vezes, podem ser interrompidos e formar outros brotos que se desenvolvem em membros.

Outros casos de polimelia

Em 2016, uma menina de Delhi nasceu com uma perna extra brotando de suas costas. O membro foi amputado com sucesso pelos médicos. Em outro caso, um menino no Iraque nasceu com oito membros e cirurgiões realizaram uma operação em três estágios para remover seus braços e pernas extras protuberantes.

Na China, uma menina nasceu com um terceiro braço nas costas que era parte do corpo de seu irmão gêmeo não nascido. Essa condição, conhecida como feto em outro feto, afeta apenas um em cada cinco milhões de nascimentos.

No Brasil, um caso semelhante ocorreu na Praia Grande, litoral de São Paulo, em que um bebê nasceu com três braços e metade do coração e precisou passar por cinco cirurgias nos primeiros meses de vida. Os médicos suspeitam que o bebê seja resultado de gêmeos siameses, em que o organismo de um combateu o outro, sobrando apenas alguns membros.