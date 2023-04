Atriz pornô ganha fama com anomalia: duas vaginas, uma para trabalhar e outra pra brincar

Evelyn Miller, de 31 anos, nasceu com uma anomalia congênita chamada útero didelfo, o que significa que ela possui dois úteros, dois pares de ovários e duas vaginas totalmente funcionais. Em uma entrevista ao Daily Mail, a australiana contou que usa uma das vaginas para sua vida privada, enquanto a outra é utilizada em seu trabalho como atriz pornô.

Evelyn revelou que sua infância e adolescência foram marcadas por dificuldades e frustrações, já que ela não sabia o que havia de errado com seu corpo e tinha dificuldades para encontrar informações sobre sua condição, já que vivia em uma fazenda remota onde só tinha acesso à internet discada. Ela só procurou orientação médica dois anos após ter sua primeira experiência sexual.

Embora mulheres com útero didelfo tenham maior risco de abortos espontâneos, Evelyn concebeu dois filhos: Andrew e Georgia. Além disso, ela entrou na indústria pornográfica em 2018, inicialmente criando conteúdo com seu marido em uma conta na plataforma OnlyFans. Atualmente, ela também tem relações sexuais com outros homens em seu trabalho, mas isso não é um problema para o casal, que chega a ganhar até R$ 75 mil por semana.

"Não parece traição. Eu tenho uma vagina para trabalhar e outra para brincar", disse Evelyn, ao jornal Daily Mail.

Segundo Evelyn, sua condição não é um obstáculo em sua carreira e, na verdade, a ajuda a abraçar sua identidade. Hoje em dia, ela usa sua conta no TikTok para falar sobre o útero didelfo e incentivar outras mulheres a procurar ajuda médica caso sintam que algo está errado.