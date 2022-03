Menino de 7 anos que nasceu com dois pênis fez cirurgia para tirar um dos órgãos

Um menino que nasceu com dois pênis passou por cirurgia. O caso foi relatado por médicos do Uzbequistão, que explicaram que a anomalia ocorre com um a cada seis milhões de homens. Além dessa situação, o garoto nasceu sem ânus, condição conhecida como atresia anal.

Em um artigo publicado na revista Science Direct, os médicos contaram que a criança tinha os dois órgãos completamente desenvolvidos, conseguindo urinar por ambos, o que significa que ele tinha duas uretras.

O menino, que não teve o nome divulgado, viveu com os dois pênis até os 7 anos de idade, quando passou por uma cirurgia para a retirada de um dos órgãos genitais. A difalia pode causar problemas nos testículos, no trato digestivo e urinário.

Durante a operação, o pênis esquerdo foi removido e seu fluxo de urina, redirecionado para o lado direito. O paciente se recuperou completamente depois de dois meses, quando conseguiu voltar a usar o banheiro.