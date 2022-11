Marido de Sasha desmente rumor de que artista nasceu sem ânus: 'sou testemunha'

O cantor João Figueiredo foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, na quarta-feira (09), após ser questionado nas redes sociais se sua mulher, Sasha Meneghel, possui ânus. A resposta foi dada em uma publicação da página de fofocas do Instagram da "Rainha Matos", que publicou um vídeo do artista falando sobre sua relação com Xuxa.

Tudo começou quando João abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi questionado sobre sua relação com a sogra. "É bem legal, tem umas coisas bem diferentes, quando a gente se encontra canta Ilariê de trás para frente, ouve os discos dela ao contrário", disse ele com bom humor, fazendo referência aos boatos de que a "Rainha dos Baixinhos" teria feito pacto com o demônio. Veja:

Na mesma publicação, um seguidor da página perguntou se Sasha tinha ânus. "Mas a Sasha tem uc?", questionou a internauta. Sem papas na língua, o artista afirmou que sim. "Sim! Sou testemunha", disse ele.

Sasha Meneghel convive com os boatos de que teria nascido com uma suposta anomalia na região desde quando nasceu e, inclusive, já respondeu se teria ou não ânus. "Pô, até onde eu sei, eu tenho sim. Não sei de onde vocês tiram isso", disse ela na época que foi questionada.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva)