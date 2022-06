Sasha Meneghel e marido caem em golpe e perdem R$ 1,2 milhão para o 'Sheik dos Bitcoins'

A filha da apresentadora Xuxa, Sasha Meneghel, e o marido, João Figueiredo, cantor gospel, entraram na justiça após caírem em um golpe milionário. Francisley Valdevino da Silva, mais conhecido como Francis, ou “Sheik dos Bitcoins”, está sendo acusado pelo casal após prometer retorno de 8,5% ao mês em investimento. O casal teria aplicado aproximadamente R$ 1,2 milhão em diversos contratos de investimento.

O “Sheik” que tem dezenas de CNPJs no Brasil, é ligado ao campo evangélico, sendo sócio inclusive do pastor Silas Malafaia em uma empresa de “marketing de relacionamento multinível”, a AlvoX, que dava cursos na área de tecnologia para pessoas que queriam abrir os seus próprios empreendimentos com “valores cristãos”.

Segundo reportagem do O Globo, o homem é investigado pela Polícia Federal por suspeita de fraude, tendo aplicado o golpe em vários pastores e fiéis. Francis e o casal Sasha e João Figueiredo se conheceram em um culto evangélico, e a partir daí passaram a tratar de investimentos.

O portal IG afirma que o casal entrou com um processo por danos morais e materiais, alegando suposta fraude por parte da Rental Coins, empresa de Francisley, após investimento inicial de R$ 50 mil, além de outros dois contratos que somaram R$ 1,2 milhão. O processo foi aberto na 14ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)