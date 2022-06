Luva de Pedreiro: mesmo com contratos milionários, influencer continua em casa simples

O empresário Allan Jesus teria deixado o cliente Iran Ferreira, o "Luva de Pedreiro", com apenas R$ 7,5 mil no banco. A revelação foi feita pelos novos empresários do influenciador, para a coluna de Léo Dias, nesta quarta-feira (22). No último final de semana, o jovem de 20 anos chegou a falar irritado durante uma live e avisou que iria se afastar das redes sociais.

Os fãs questionam sobre repasses dos patrocínios, já que Iran continua a viver na mesma casa simples no interior da Bahia, mesmo com contratos milionários.

As contas não batem, já que no início da carreira, o influenciador chegou a fechar um contrato – sem exclusividade – por R$ 300 mil e um segundo documento milionário com um serviço de streaming de R$ 1 milhão, além de vários outros menores com uma marca de refrigerante e lojas de departamentos esportivos.

Pelas redes sociais, fãs e seguidores manifestaram repúdio:

Após a polêmica, o empresário Allan Jesus se manifestou por meio de nota. Veja:

“É com absoluta perplexidade e profundo lamento que a ASJ Consultoria, empresa com vasta expertise no segmento de marketing esportivo, recebe algumas notícias publicadas na imprensa – que infelizmente destacam informações levianas, apuradas de forma seletiva, sem compromisso algum com a verdade dos fatos.

ASJ e Luva de Pedreiro, com uma trajetória de sucesso até aqui, possuem contrato com vigência até o ano de 2026. Se alguma das partes desejar efetivamente rescindir o contrato vigente, além de respeitar a forma acordada para tanto, deverá comunicar a outra oficialmente de sua decisão.

Até o presente momento, a ASJ não recebeu qualquer comunicação formal e/ou notificação a respeito de eventual tentativa de rescisão do Luva de Pedreiro. A única coisa que temos são indícios espalhados pela internet e notícias que dariam conta de um suposto novo agenciamento, o que em tese poderia configurar quebra de exclusividade.

De qualquer modo, instado a se manifestar ou demonstrar a regularidade de seus atos, a ASJ o fará com muita tranquilidade, abrindo a quem de direito todos os contratos, documentos, extratos e o que mais for necessário. Por fim, manifestamos nossa certeza e convicção de que a verdade, como sempre, prevalecerá”, disse o comunicado.