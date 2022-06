Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro', desabafa e anuncia pausa na produção de vídeos; saiba mais

Mundialmente conhecido, Iran Ferreira, o "Luva de Pedreiro", abriu uma live no Instagram e anunciou que vai fazer uma pausa na produção de seus vídeos. O influencer também fez um desabafo e disse que estava cansado. A declaração, dada na noite do último domingo (19), deixou alguns fãs preocupados.

"Estou pelos meus seguidores, o que meus seguidores falarem comigo. Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Mas eu quero desabafar nessa p... Estou de saco cheio, já. Um abração para vocês aí. Nesses dias, eu não posto vídeo. Vou ficar uns tempos sem postar. Eu vou esfriar a cabeça. Ficam enchendo o saco do cara. [Vou] seguir essa p... é sozinho. Deus e meus fãs, mano. O resto é o resto”, disse Iran em dos trechos da live.

"Luva de Pedreiro" ficou conhecido na internet por conta dos seus vídeos sobre futebol, em que reproduzia lances de alguns jogadores famosos. Além disso, uma das principais características do baiano são os seus bordões: “Receba!” e “Graças a Deus Pai”.

Recentemente, Iran ultrapassou o número de seguidores do Flamengo, clube mais popular do Brasil nas redes sociais, no Instagram. O influencer atingiu a marca de 14 milhões.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)