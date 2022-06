Luva de Pedreiro chega a 14 milhões de seguidores no Instagram e ultrapassa perfil do Flamengo

Fenômeno na internet, o brasileiro Iran Lima, conhecido como Luva de Pedreiro, bateu um recorde impressionante. O jovem atingiu 14 milhões de seguidores no Instagram e superou o Flamengo, clube brasileiro com mais fãs nas redes sociais.

Nos últimos dias, Iran foi convidado pelo Paris Saint Germain, da França, para conhecer o Parque dos Príncipes e publicou um vídeo no estádio com a sua tradicional batida de falta. O post fez sucesso no Instagram e teve mais interações do que o anúncio da renovação de Killian Mbappé, craque da equipe francesa.

Conforme publicou o jornal "Le Parisien", a cobrança de falta também teve, em duas horas, mais visualizações do que a despedida do argentino Ángel Di María.

Além de gravar o vídeo no Parque dos Príncipes, Luva de Pedreiro foi convidado para assistir à final da Champions League e também foi a uma partida de tênis do Roland Garros.