Receba! Leonan ganha 'Troféu Luva de Pedreiro' por gol mais bonito do Parazão de 2022

O lateral Leonan, no Remo, recebeu nesta quinta-feira (5) o Troféu Luva de Pedreiro pelo gol mais bonito do Campeonato Paraense 2022. O lance foi escolhido por torcedores nas páginas do Instagram e Twitter de O Liberal.

A entrega do troféu foi realizada no estádio Baenão, em Belém, pouco antes da viagem do clube azulino para Pelotas, no Rio Grande do Sul. No sábado (7) o Leão enfrenta o Brasil-RS pela quinta rodada da Série C do Brasileirão. Ao receber o prêmio, o jogador agradeceu à torcida remista pela votação expressiva.

"Passando aqui para agradecer a todos vocês que votaram em mim. Muito obrigado, Nação Azulina. Estou muito contente de ter conquistado esse prêmio", disse o jogador.

O gol marcado por Leonan, que foi eleito o mais bonito da competição, foi marcado diante do Paysandu, na grande final. Na ocasião, o Remo perdia de 3 a 0 e precisava marcar mais um gol para evitar uma disputa de pênaltis.

Leonam deve ser titular da equipe azulina na próxima partida da Série C, contra o Brasil de Pelotas, às 19h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.