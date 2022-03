Último Lance vai lançar o troféu "Luva de Pedreiro"; saiba mais

O vídeocast Ultimo Lance traz mais uma novidade para incrementar a já consagrada cobertura esportiva do grupo O Liberal. Em breve será lançado o troféu "Luva de Pedreiro", que vai eleger os lances de destaque no futebol amador, com participação direta do internauta através do envio de vídeos.

A novidade foi anunciada durante a edição do Último Lance desta segunda-feira (21). O resumo semanal do futebol paraense conta com a presença dos jornalistas Syanne Neno e Pedro Cruz, além dos convidados Andrezinho Filho e Natto Almeida. A premiação, que já tem troféu confeccionado, será anunciada com mais detalhes nas redes sociais do grupo O Liberal e no portal oliberal.com/esportes.

"Será tipo o Oscar do futebol paraense", destacou o remista Natto Almeida. O companheiro de bancada e torcedor do Paysandu Andrezinho Filho também se manifestou em tom de brincadeira. "Os vencedores vão levar uma réplica e o original fica aqui no estádio", encerra.

Confira na íntegra a edição desta segunda-feira: