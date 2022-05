Na França, Luva de Pedreiro passa perrengue e fica preso no elevador do hotel; vídeo

O “cara” das redes sociais está na França. O Luva de Pedreiro fez a sua primeira viagem para fora do Brasil e postou nas redes sociais que ficou preso por quase duas horas no elevador do hotel. Tudo isso foi relatado nos stories de seu Instagram e posteriormente no Twitter.

“Galera do Brasil, fiquei preso no elevador. Brasileiro não pode ficar preso no elevador”, disse.

Após o incidente, ele informou que estava bem e tranquilizou os fãs. Luva de Pedreiro é a sensação das redes sociais, um fenômeno que possui mais de 13 milhões de seguidores somente no Instagram e que ganhou o carinho do público que gosta de futebol.