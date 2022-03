Ele é o momento! Conheça o 'Luva de Pedreiro', fenômeno das redes sociais

Fenômeno nas redes sociais, Iran Ferreira, de 21 anos, “O Cara da Luva de Pedreiro”, é o assunto do momento na internet. Com mais de oito milhões de seguidores nas redes sociais - somando Instagram e Tik Tok -, o menino de Tábua, povoado do município de Quijingue, na Bahia, conquistou o público com seus vídeos sobre futebol e carisma.

“Luva de Pedreiro” ganhou destaque na internet em 2021. Uma das principais características dos vídeos do baiano são os seus bordões: “Receba!” e “Graças a Deus Pai”. Em algumas postagens, Iran aparece imitando movimentos de vários jogadores renomados como Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e Griezmann.

O sucesso é tanto que a fama do “Cara da Luva de Pedreiro” não ficou só aqui no Brasil. O Barcelona, por exemplo, compartilhou um dos vídeos e escreveu: "Nós não sabemos o que está acontecendo, mas amamos. Receba”.

Em entrevista ao Lance, Iran contou que grava os vídeos com ajuda de vizinhos e falou do sonho de dar uma vida melhor para a família.

“Gravo os vídeos num campinho aqui de barro perto de casa. Comecei a gravar para dar um custo para minha família, meu pai me sustenta muito e agora quero sustentar ele e a minha família, por isso comecei a fazer isso”, falou o tiktoker.

Por que “Luva de Pedreiro”?

O apelido veio do próprio Iran. Ele explicou que como não tinha dinheiro para comprar um par de luvas de frio, como os jogadores europeus usam, ele usou a criatividade e comprou luvas de proteção em uma loja de materiais de construção.

Reconhecimento

“É um sonho pra mim. É sensacional. Não estou acreditando nisso que tem acontecido comigo, tenho muita fé em Deus por isso. Meu sonho está sendo realizado, ver as pessoas me reconhecendo, fazendo o ‘receba’, isso é magnífico para a minha carreira. Faço isso para chamar a atenção do mundo e relembrar que nós brasileiros somos os melhores (no futebol)”, declarou Iran.

Não foi apenas o Barcelona que reconheceu o sucesso do brasileiro, Jogadores como Nenê, Richarlyson, Neymar, Ronaldinho e Hulk já interagiram com ele nas redes sociais. Iran revelou que tem uma admiração especial pelo atual camisa 10 da Seleção Brasileira e gostaria de conhecê-lo.