Com montagem, torcida do Remo brinca com a 'contratação' do fenômeno da internet, Luva de pedreiro

O prazo de inscrição de novos jogadores para o Campeonato Paraense 2022 encerrou na semana passada, mas o Remo encontrou dificuldades e não conseguiu trazer um meia para o lugar de Felipe Gedoz, que está machucado e só retorna no Brasileiro da Série C. Nas redes sociais, uma página administrada por torcedores do Remo, brincou com a “contratação” do “Luva de pedreiro”, o fenômeno da internet.

Esse perfil chamado "Azulinos da Cidade", voltado para noticiar o dia a dia do Leão Azul, publicou no Facebook a “contratação” do Luva de pedreiro como novo atacante do Remo para a temporada 2022. Vários torcedores brincaram com a situação e compartilharam a montagem.

Sucesso total nas redes sociais com vídeos de gols em um campo de terra batida, o baiano Iran Ferreira, bateu 2 milhões de seguidores no Instagram e conquistou o país por sua irreverência ao imitar comemorações de grandes jogadores do futebol mundial, como é o caso de Cristiano Ronaldo, além do bordão “receba”, que sempre fala em seus vídeos, após seus gols.