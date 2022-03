Com promoção para mulheres, Remo inicia a venda de ingressos para jogo contra o Caeté pelo Parazão

O Remo iniciou na tarde desta terça-feira (8) a venda de ingressos para o jogo de volta contra o Caeté, válido pelas quartas de final do Parazão. De acordo com o clube, as torcedoras azulinas terão um desconto especial: em alusão ao dia da mulher, os primeiros mil bilhetes das arquibancadas serão vendidos por R$15.

Remo e Caeté se enfrentam na próxima segunda-feira (14), às 20h, no estádio Baenão. O jogo terá transmissão Lance a Lance no site de OLiberal.com.

Os demais ingressos das arquibancadas - Almirante Barroso e Romulo Maiorana (25) - estão no valor de R$ 20 até quarta-feira (9). Depois disso, as entradas serão vendidas por R$ 30, a cadeira R$ 50 e o camarote avulso R$ 70.

Os sócios-torcedores com direito a 100% terão acesso ao jogo com a carteirinha no dia da partida. Já os que têm 50% de desconto, podem adquirir os ingressos em qualquer loja oficial do clube.

A retirada de meia e gratuidade será no domingo (13), das 9h às 14h, no ginásio Serra Freire. Os estudantes com direito a meia-entrada devem apresentar a carteirinha.

Vale lembrar que para comprar os ingressos e ter acesso ao estádio é necessário a apresentação da carteira de vacinação com duas ou três doses; carteira de identidade e CPF. O uso de máscara é obrigatório no estádio e está proibido a entrada de crianças sem o ciclo vacinal completo.