Remo: Com lesão grau 2, atacante Brenner está fora do jogo contra o Caeté

O Remo não terá Brenner, seu artilheiro nos jogos contra o Caeté, pelas quartas de finais do Campeonato Paraense. O jogador saiu de campo lesionado contra o Águia de Marabá, na última rodada da primeira fase do Parazão. Após realizar exames ontem, foi confirmada uma lesão grau 2 no adutor esquerdo.

Brenner é o artilheiro do Remo ao lado de Bruno Alves com três gols marcados em 2022. Para seu lugar, o técnico Paulo Bonamigo poderá utilizar o atacante Raul, recém-contrtado pelo clube.

Caeté x Remo se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 15h30, no Estádio Diogão, em Bragança (PA), pelo primeiro jogo das quartas de final do Parazão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.