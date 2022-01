Brenner é apresentado no Baenão e revela motivos para escolher Remo no retorno ao Brasil

O Remo voltou a treinar em Belém neste sábado (22) após 10 dias de pré-temporada no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. Durante as atividades, técnico Paulo Bonamigo realizou treinos de passe e finalização, já visando a estreia da equipe no Parazão, que ocorre na quinta-feira (27).

Além do treinamento, neste sábado houve a integração de dois jogadores ao elenco azulino. O atacante Brenner e o zagueiro Everton Sena, que estavam em Belém e, por conta disso, não participaram da pré-temporada, puderam conhecer os demais jogadores.

Brenner, inclusive, foi formalmente apresentado na sala de imprensa do clube. O jogador, visto como a principal contratação do clube para a temporada, falou um pouco sobre a forma de jogo e fez projeções para o resto do ano.

"Sou um centroavante de origem. Nos últimos anos pude aprimorar ainda mais a parte defensiva. Já na parte ofensiva, tenho como forte a finalização e movimentação. Tenho como grande objetivo marcar gols", disse o jogador.

Depois de temporadas de destaque no Internacional e Botafogo, Brenner esteve por dois anos no futebol japonês. O atacante falou sobre o motivo que o levaram a voltar para o Brasil e defender o Remo.

"Será uma um retomada da carreira. Passei dois anos fora e achei que era a oportunidade de voltar pro Brasil. O Remo vem se reestruturando e só ouvi coisas boas do clube. Que a gente possa, juntos, conquistar nossos objetivos na temporada", afirmou.

Sobre uma possível titularidade na primeira partida, Brenner preferiu ser cauteloso. O atacante diz que precisa aprimorar a parte física antes de começar a jogar.

"Eu estou um pouco atrás dos demais jogadores por não estar na pré-temporada. Vou conversar com a comissão para saber como será a programação. Creio que, pouco a pouco, a gente vai ganhando ritmo e o entrosamento", disse.