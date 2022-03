Veja 5 lições que “Luva de Pedreiro” ensina com o sucesso na internet

Os vídeos do baiano Iran Ferreira, conhecido como “O Cara da Luva de Pedreiro'', estão fazendo o maior sucesso na internet. Tendo ganhado destaque no final de 2021, depois de muita ralação, o jovem de 20 anos conseguiu o reconhecimento de várias personalidade esportivas, como Neymar e Hulk.

Com vídeos simples e bem humorados, “Luva de Pedreiro” já soma mais de oito milhões de seguidores nas redes sociais - Instagram e Tik Tok. Muitas pessoas podem se questionar: por que ele conseguiu todo esse sucesso? Bom, pensando nisso, separamos cinco lições que Iran ensina e que explicam o sucesso dele na internet - e não é o chute certeiro. Veja:

Autenticidade

Iran é do povoado do município de Quijingue, no interior da Bahia. O cenário de todos os seus vídeos é o campo da comunidade com chão de terra batida ou um cômodo da casa. Isso acaba levando ao público verdade e certa identificação. Além disso, “Luva de Pedreiro" possui muito carisma e alegria.

Marca pessoal

A maior característica de Iran é o nome que ele escolheu para as redes sociais: “Luva de Pedreiro”. Ele transformou em marca pessoal algo que poderia ser usado como piada - o fato de usar uma luva comprada em loja de materiais de construção, para simular as luvas de frio utilizadas por jogadores europeus. A ideia é única e, além disso, o estilo simples, peculiar e a criatividade do baiano chamam atenção.

Bordões

Além do nome, outra particularidade do “Luva de Pedreiro'' são os bordões. “Receba!” “Graças a Deus Pai”, “o melhor do mundo”, foram algumas das frases que fizeram sucesso na internet. Frases simples e que já são repetidas por internautas do mundo inteiro.

Referências

Em seus vídeos, Iran está sempre fazendo referências a times e jogadores famosos, seja usando camisas ou áudios. Por exemplo, uma das primeiras publicações dele no Instagram é com o famoso bordão de Galvão Bueno: “Sai que é sua, Taffarel!”.

Persistência

E por último, mas não menos importante, persistência. No instagram, o primeiro vídeo do “Luva de Pedreiro” foi postado em maio de 2021. No início, o baiano era visto apenas como meme. Contudo, com o passar dos meses, Iran passou a ser notado como criador de conteúdo e conseguiu o sucesso de hoje. E, sinceramente, deve dar muito trabalho gravar, editar e acertar chutes, falas e detalhes dos vídeos.