Torcedor do Vasco, Luva de Pedreiro é recebido pelo clube e ganha camisa; vídeo

O tão esperado encontro envolvendo o Luva de Pedreiro, sensação nas redes sociais, e o clube do coração foi realizado. Torcedor do Vasco da Gama, o jovem Iran Ferreira desembarcou no Rio de Janeiro na última segunda-feira (21) e foi recebido pelo Vasco e recebeu uma camisa autografada pelo elenco.

Entre outras ações, o Luva de Pedreira vai conhecer o estádio São Januário, o CT Moacyr Barbosa e ainda será recebido pelo elenco vascaíno: