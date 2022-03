Em desafio no YouTube, jogadores do Bayern imitam comemoração do Luva de Pedreiro; vídeo

Há quase uma semana, o OLiberal.com contou um pouco da história de Iran Ferreira, que se tornou uma sensação das redes sociais sendo o "Luva de Pedreiro". A repercussão do trabalho do jovem de 21 anos já ganhou o mundo.

O atacante francês Serge Gnabry e o volante Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, um dos maiores clubes do mundo, gravaram um vídeo com o desafio de imitar a comemoração do Luva. Gnabry até arriscou no português. Assista:

Assista ao vídeo completo - se necessário, ative a função legenda do YouTube: