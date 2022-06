Homem se passa por servidor do Detran e é preso em flagrante por golpe da CNH, em Belém

De acordo com a Polícia Civil, o homem, que não teve o nome divulgado, se passava por agente do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), em Belém, e assegurava que poderia fornecer a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem a necessidade de a pessoa interessada ir à se do órgão estadual de trânsito, na avenida Augusto Montenegro. As pessoas pagavam pelo documento e o suspeito desaparecia sem deixar pistas.

A informação sobre o golpe aplicado chegou aos agentes da Polícia Civil, lotados na Seccional Urbana da Sacramenta, por moradores do bairro. Os investigadores realizaram diligências, conseguiram localizar o suspeito e o prenderam em flagrante na tarde da última quinta-feira (23), no próprio bairro da Sacramenta, em Belém.

Segundo, ainda, a equipe policial, o suspeito pedia o pagamento em dinheiro em espécie e chegou a lesar algumas pessoas. Uma delas concordou em agir como se não soubesse que se tratava de um golpe e marcou encontro com o homem, que terminou sendo flagrado pela PC.

A Polícia Civil tem relatos de pessoas informando que as vítimas do mesmo golpista passam de 20 pessoas lesadas. De acordo com o artigo 171 do Código Penal, é considerado crime de estelionato, obter vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. A pena deste crime é de prisão de um a cinco anos, e multa.