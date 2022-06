Jovem denuncia ex-namorado por golpe e afirma ter perdido R$ 25 mil; entenda

Uma jovem afirma ter sofirdo um golpe do ex-namorado que conheceu pela internet e ter perdido R$ 25 mil. A mulher que mora em Goiânia, Goiás, denunciou o ex-companheiro e decidiu expor o caso nas redes sociais. As informações são do G1 Goiás.

A esteticista Leidiane Pereira, de 26 anos, relata que conheceu Eduardo Thomas Nunes Setnacla em um aplicativo de relacionamento, e mantiveram uma relação por cerca de dois meses, até o rapaz convencê-la a investir em produtos importados e sumir. Lidiane conta que o homem ainda a ameaçou de morte.

VEJA MAIS

"Eu tinha um carro que estava me dando despesa, vendi para investir em celulares. Os celulares chegaram na casa dele, […] ele vendeu, mudou de apartamento e eu não consegui mais contato com ele. Sumiu, me bloqueou de tudo, diz que perdeu o dinheiro. […] Quero que todo mundo saiba quem ele é".

A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) indiciaram Eduardo pelos crimes de ameaça de morte e estelionato. Apesar de ter uma intimação, não há confirmação se ele foi encontrado para ser notificado. O MP afirma que "não cabe prisão nessa fase da ação penal".

Outras supostas vítimas apareceram

Lidiane decidiu compartilhar a história nas redes sociais e recebeu mensagens de outras pessoas que também alegaram ter sido vítimas de Eduardo. Ela conta que tudo aconteceu entre os meses de agosto e setembro de 2021, mas só conseguiu prestar depoimento em novembro.

Segundo a esteticista, ela deu o dinheiro para ele fazer o investimento, após dois meses de relacionamento. Lidiane diz que o casal criou intimidade, dormia junto, saía com os amigos, até que ela desenvolveu sentimentos por ele e um laço de confiança.

Devido à frustração, ela afirma ter sido diagnosticada com transtorno ansioso e depressivo e também estresse. “Comecei a procurar ajuda médica, tomo remédio para dormir e toda vez que toco nesse assunto eu sempre choro. Como eu sei que ele está impune, eu sigo falando no assunto, estou me expondo, mostrando para todo mundo o que aconteceu, mas isso é uma ferida que eu vou carregar para sempre”, completou.

A vítima também afirma que, desde que se conheceram, Eduardo sempre falou sobre investir em compra e venda de celulares. Com o dinheiro, ele comprou 16 celulares em um site do exterior.

"Depois que eu passei o dinheiro, ele já mudou comigo: não ia mais na minha casa, ficava enrolando quando falava de ir na casa dele. Ele comprou os produtos, não me passou o código de rastreio, mas eu consegui ver pelo site, usando os dados dele, que ele recebeu a mercadoria. Um dos amigos que morava com ele na república me confirmou que os celulares chegaram lá", contou.

As vendas teriam sido feitas no mesmo dia, mas a jovem afirma não ter recebido o dinheiro, mesmo cobrando diversas vezes. Ela diz que Eduardo apenas a enrolava e dizia que ia pagar, mas nunca passava o dinheiro. O homem teria a ameaçado de morte por meio de mensagens.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)