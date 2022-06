‘Safadinha do Pix’ é presa por aplicar golpes em ‘homens carentes’

Uma mulher conhecida como ‘“Safadinha do Pix”, de 30 anos, foi presa no Distrito Federal acusada de “estelionato amoroso”. Ela aplicava golpes em vários homens na cidade com a promessa que teria um relacionamento com as vítimas. Segundo os agentes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a mulher concentrava as investidas em pessoas com baixa autoestima.

A criminosa entrava em contato com as vítimas por meio de aplicativos de relacionamento. Ela selecionava os homens que apresentavam algum tipo de carência ou instabilidade emocional. Em um dos últimos golpes, ela faturou mil reais de um trabalhador da cidade, sempre fazendo diversas propostas.

“Em meio a conversas que prometiam afeto e sexo, a autora solicitava quantias para despesas diversas. Às vezes, dizia que uma ‘amiga’ entraria na brincadeira. As solicitações eram sempre via Pix”, explicou o delegado Hudson Maldonado.

Para se beneficiar, a ‘Safadinha do Pix’ fazia vários pedidos às vítimas. Alguns deles iam desde sessão de bronzeamento até dinheiro para “ajudar uma amiga doente”. Nas redes sociais, ela ostenta várias fotos com roupas sensuais, além de viagens internacionais para a Europa e em festas badaladas. A polícia confirmou que a criminosa vivia dos golpes que aplicava e, após conseguir o que queria, bloqueava os homens nas redes sociais.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)