Golpe no Dia dos Namorados: Mulher paga por cesta de café da manhã que não chega em Belém

Através da busca na internet “Cesta de café da manhã, bairro do Marco, Belém Pará”, a analista de controladoria Rafaele Araújo caiu num golpe em pleno Dia dos Namorados. Na noite de sábado (11), ela pesquisava por lugares que ainda estivessem aceitando e fazendo entregas de cestas de café da manhã para presentear o namorado, na manhã deste domingo (12). O pagamento foi efetuado e o produto, cuja entrega estava marcada para o meio-dia deste domingo, não chegou.

VEJA MAIS

Vítima não obteve mais respostas ao efetuar o pagamento (Reprodução) Vítima não obteve mais respostas ao efetuar o pagamento (Reprodução)

Rafaele relata que, durante a busca pela internet, apenas uma suposta empresa de cestas de café da manhã teria aceitado o pedido em cima da hora. “Apareceram várias que não tinham mais como fazer para hoje [domingo]. E eles [a suposta empresa] poderiam”, conta a analista.

Ela diz, ainda, que somente desconfiou do golpe depois de efetuar o pagamento de R$ 157 via PIX e não receber mais retorno da empresa, com a qual ela fazia contato via Whatsapp.

“Ontem [sábado], depois que mandei o comprovante do PIX, eles já não responderam mais. Fiquei insistindo e tentando ligar. Hoje [domingo] acordei cedo e fiz a mesma coisa e nada. Ficam on-line e não respondem”, reclama.

Segundo Rafaele, a suposta empresa utiliza um único CNPJ, com diversos nomes. “Fui procurar na internet essa empresa com o CNPJ e vi muita gente no mesmo caso que o meu. Eles mudam de nomes”, denuncia. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Virtual, que deverá investigar o caso.

A reportagem tenta contato com a suposta empresa Mônica Floricultura. Acompanhe para mais informações!