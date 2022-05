Como denunciar golpe com o Pix: veja o que fazer e descubra quais são os golpes mais comuns

O número de transações envolvendo a transferência instantânea - Pix - aumentaram consideravelmente nos últimos meses. Porém, com esse crescimento, a quantidade de golpes também passou a ser alarmante. Para ajudar as vítimas de fraudes, OLiberal.com separou algumas orientações sobre como proceder em casos de roubos envolvendo o Pix. Veja como denunciar golpe com o Pix, saiba o que fazer e descubra quais as fraudes mais comuns.

VEJA MAIS

Várias das estratégias de criminosos para tentar aplicar golpes no Pix são adaptações de fraudes antigas. Vários desses golpistas acabam explorando as características do sistema de transferência instantâneo, ou se aproveitam da falta de informações dos cidadãos sobre o Pix. Veja quais são os casos mais comuns para se proteger.

VEJA MAIS

Quais os golpes do PIX mais comuns?

Falsas páginas e arquivos para roubar dados

Uma das estratégias para fraudes mais comuns no Pix é a criação de páginas falsas para enganar pessoas. Os criminosos redirecionam os alvos do golpe para sites falsos e, neles, roubam seus dados bancários. Confira como funcionam:

Pessoas são encaminhadas para páginas falsas e acabam cadastrando uma chave - que pode ser um telefone, e-mail, CPF ou uma chave aleatória.

O golpe ocorre nesse momento: são enviadas mensagens ou e-mail com um link para cadastro da chave Pix levando a uma página falsa criada pelos golpistas.

Lá, são solicitados dados como:

Nome

CPF

Conta bancária e outras informações

Assim, os golpistas podem usar o dinheiro da conta de forma indevida. É importante se certificar de estar em uma página real do banco antes de inserir dados pessoais.

Promessas de ‘recompensa’ em dinheiro no Pix

O golpe é aplicado por criminosos que criam “correntes” em redes sociais prometendo recompensas para o usuário. Por meio de mensagens, os golpistas afirmam que a pessoa poderá ganhar dinheiro no Pix mas, para isso, deve fazer uma transferência via Pix para uma chave específica. Entenda:

O golpista diz que o valor transferido será devolvido em dobro (ou promessas semelhantes). Dessa maneira, a pessoa realiza transferência do seu dinheiro e perde a quantia.

Whatsapp clonado

Os criminosos buscam por formas de clonar o Whatsapp da vítima e, quando conseguem acesso à lista de contato, começam a pedir dinheiro por meio de Pix. A pessoa deve se atentar a duas questões nesse caso:

Não informar códigos ou outras informações sobre seu Whatsapp para desconhecidos, pois corre risco de ter o Whatsapp clonado;

sobre seu Whatsapp para desconhecidos, pois corre risco de ter o Whatsapp clonado; Não transferir dinheiro para amigos ou conhecidos que surjam pedindo dinheiro por mensagem ou rede social, sem confirmar que realmente se trata daquela pessoa.

Perfil falso

Quando não conseguem clonar o Whatsapp, alguns criminosos acabam criando um perfil falso da vítima. Os golpistas do Pix se passam pela pessoa e usam o nome e foto da pessoa. Como funciona o golpe?

Após criar um perfil falso, os golpistas passam a pedir dinheiro para amigos e familiares, alegando que se trata de um novo número.

Para não cair nessa fraude, a melhor recomendação é sempre confirmar que realmente se trata da pessoa em questão antes de realizar qualquer tipo de movimentação financeira.

Falsas centrais de atendimento

A criação de falsas centrais de atendimento também é um dos golpes bastante usado. Entenda:

Os criminosos criam contas no Whatsapp se passando por bancos ou outras instituições, solicitando informações sigilosas ou enviando links maliciosos.

Para não ser enganado, a pessoa deve sempre entrar em contato com o banco por meio do site, aplicativo ou presencialmente, na agência. Além disso, também deve sempre desconfiar se receber links que solicitam a informação de dados bancários.

VEJA MAIS

Como evitar os golpes no Pix?

A pessoa deve ficar atenta a alguns pequenos detalhes. Atitudes simples podem evitar golpes:

Sempre conferir o remetente dos e-mails recebidos e não acesse páginas suspeitas;

Nunca clicar em links recebidos por e-mail, WhatsApp, redes sociais ou SMS para cadastro da chave do Pix. Sempre visitar a Central de Atendimento para confirmar se a comunicação é verdadeira;

Cadastrar as chaves Pix apenas nos canais oficiais dos bancos, como aplicativo bancário, Internet Banking ou agências;

Nunca compartilhar o código de verificação recebido quando realizar o cadastro da chave Pix;

Não fazer qualquer tipo de cadastro no Pix a partir de ligações telefônicas ou contatos pelo Whatsapp. Essa prática não existe;

Não fornecer senhas ou códigos de acesso fora do site do banco ou do aplicativo;

Não fazer transferência de dinheiro para amigos ou parentes sem confirmar por ligação ou pessoalmente que realmente se trata da pessoa. Pode ser um whatsapp clonado;

Monitorar o CPF com frequência para garantir que não foi vítima de qualquer fraude do Pix.

[[(standard.Article) Como denunciar golpe com o Pix: veja o passo a passo do que fazer para recorrer à polícia]]

O que fazer se cair em um golpe no Pix?

A pessoa que foi vítima de um golpe no Pix deve:

Entrar em contato imediatamente com o banco ou instituição financeira utilizada para tentar bloquear a transação, ou reaver o valor transferido.

O ideal é entrar em contato com o banco em até 30 minutos (durante o dia) ou uma hora (durante a noite) após a realização do Pix. Dessa maneira, as duas partes são notificadas sobre um possível golpe e o dinheiro permanecerá retido por até 72 horas.

De acordo com informações do Banco Central, as próprias instituições que oferecem o serviço de Pix se responsabilizam por fraudes ocorridas em caso de falhas de seu sistema de gerenciamento de riscos.

No entanto, nem sempre todas as vítimas conseguem reaver o dinheiro em casos de golpe. Neste caso, o recomendado é recorrer ao Poder Judiciário ou ao Procon.

Outra recomendação é:

Notificar a instituição financeira da qual o golpista é cliente (para evitar que novos golpes aconteçam)

da qual o golpista é cliente (para evitar que novos golpes aconteçam) fazer um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou no site da Polícia Civil.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)