Teste do Pix: Criminosos se passam por gerente de banco e roubam R$ 10 mil; entenda

Um novo golpe envolvendo o sistema de pagamento Instantâneo - Pix - tem sido utiliado pelos criminosos. Os golpistas se passam por gerentes de banco e pedem que as vítimas realizem transferências de dinheiro via celular, como se fosse um “teste” em suas contas pessoais. Entenda.

Um caso dessa nova modalidade de golpe aconteceu com uma mulher no Paraná. Ela perdeu R$ 20 mil após receber um telefonema de uma pessoa que afirmava ser o gerente de uma agência bancária, dizendo que havia um problema no Pix da mulher. O criminoso pediu que a mulher realizasse duas transferências “teste”. Segundo a vítima, o golpista sabia, inclusive, o nome do gerente oficial de sua conta.

A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná (Sejuf), através do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/PR), alerta o público sobre os cuidados que devem ser tomados. As pessoas não devem informar:

Os dados pessoais

Endereço

Número do CPF

Nome do gerente da conta bancária.

