PIX: saiba como funcionam as modalidades de saque e troco

Mesmo com o sucesso das transações feitas pelo PIX, as funcionalidades de saque e troco, que foram lançadas em novembro do ano passado, ainda não são muito populares entre os usuários. As duas utilizam a tecnologia PIX para a retirada de dinheiro em espécie.

Como funciona o PIX Saque?

Essa modalidade, como o próprio nome diz, permite que os usuários façam saques em estabelecimentos comerciais, e não apenas em caixas eletrônicos. A pessoa lê um QR Code e faz um PIX da sua conta para a conta de quem disponibiliza o serviço, e ele entregará ao usuário o dinheiro em espécie correspondente àquele valor.

PIX Troco: como usar?

No caso do PIX Troco, funciona assim: o usuário faz uma compra pagando um valor a mais com PIX e recebe o troco daquele produto em dinheiro. Por exemplo: uma compra custou R$ 400, mas a pessoa faz um PIX de R$ 500 após ler o código. O comerciante devolve R$ 100 em espécie. Essa modalidade é para quem quer, ao mesmo tempo, comprar algo e ter dinheiro em espécie.

Quais são as limitações?

Nos dois casos, são permitidas oito operações gratuitas por mês para as pessoas físicas. O limite máximo das transações do PIX Saque e do PIX Troco é de R$ 500 durante o dia, e de R$ 100 no período noturno (das 20h às 6h), segundo o Banco Central.

O órgão ainda informa que, atualmente, existem cerca de 15 mil pontos de atendimento que oferecem o PIX Saque e o PIX Troco, contando estabelecimentos comerciais, correspondentes bancários e caixas eletrônicos.