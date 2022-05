'Celular do Pix': Saiba os cuidados para evitar sustos após ter aparelho roubado

Na última semana, viralizou o relato de roubo do celular do agente de talentos Bruno de Paula, de 36 anos, que resultou em um prejuízo de mais de R$ 143 mil após os ladrões invadirem suas contas bancárias. Os golpes do Pix e o medo de perder além do celular em situações de roubo fizeram os brasileiros criar estratégias como ter um ou mais aparelhos sobressalentes, o “celular do Pix”. Entenda como se proteger em caso de roubo ou furto do aparelho celular. As informações são do UOL.

Para quem pode ter um celular a mais, é possível separar um aparelho somente para as transações bancárias, de cartões de crédito e aplicativos com informações sensíveis. A ideia é que, em caso de furto do “celular principal”, os ladrões não tenham acesso a esses dados. A principal preocupação é com apps bancários.

Mais segurança nos aparelhos

No entanto, como nem todas as pessoas têm condições financeiras de ter um aparelho celular sobressalente, algumas marcas de telefonia já criaram mecanismos nativos de proteção. Os aparelhos Xiaomi disponibilizam a criação de um perfil pessoal, liberado com uma senha ou biometria específica. Ainda, um segundo perfil, também com uma segunda senha ou outra biometria específica.

"Se você foi abordado e solicitarem a sua senha de desbloqueio, eles podem entrar em Configurações, trocarem a digital cadastrada. Mesmo assim, a nova digital não vai acessar os apps ocultos. É um recurso nativo superseguro, que é bem aplicável a esse momento que estamos infelizmente vivendo no país", explicou o chefe do projeto Xiaomi Brasil, Luciano Barbosa.

Caso o usuário tenha um aparelho celular de outra marca, é possível baixar aplicativos que bloqueiam outros aplicativos com senha. O AppBlock, disponível para Android e iOS, é um deles.