Mais um golpe: postos de gasolina podem estar enganando clientes; entenda

Neste domingo (19), o programa "Fantástico", da TV Globo, apresentou uma denúncia envolvendo postos de gasolina e serviços desnecessários oferecidos para clientes. A reportagem investigou estabelecimentos no Rio Grande do Sul e apontou irregularidades no momento de venda de produtos e muito acima do preço de mercado.

O esquema que envolve até simular fumaça saindo do veículo é da rede de postos de gasolina do empresário Fabrício Corrêa Barros. Em áudios divulgados, o proprietário dos estabelecimentos aparece persuadindo funcionários a enganar clientes, caso contrário, ameaça até de demissão.

Um ex-frentista revelou que um dos golpes simulava uma fumaça saindo do carro para tentar enganar o cliente e fazer ele comprar serviços desnecessários. Com uma seringa com óleo em contato com o motor quente, o óleo evaporava e fazia a fumaça. Isso fazia o cliente acreditar que o veículo estava com problemas.

Quem caía no golpe pagava um preço alto. Uma das vítimas, o seu José, foi apenas abastecer o carro, mas saiu com uma conta de R$ 1,3 mil. Ele conta que foi obrigado a trocar o óleo e os produtos estavam com preços superfaturados. Um dos valores cobrados foi de R$ 149, mas em outros postos seria em torno de R$ 44. A família do idoso registrou uma denúncia sobre o caso.

Esse tipo de queixa está sendo feita desde 2018, mas Fabrício conseguia encontrar uma nova forma de aperfeiçoar o golpe. Outros Estados também registraram golpes parecidos, como em São Paulo, que só no ano de 2022 já tem 14 denúncias.

Em nota para a reportagem do "Fantástico", Fabrício contou que não queria falar no momento por “estar viajando”. A rede de postos Ipiranga, da qual Fabrício possui filiais, informou que irá acompanhar o caso, prezando pela integridade e transparência com seus clientes.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)