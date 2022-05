Como denunciar um site suspeito? Veja o passo a passo

Caso tenha sofrido um golpe ou alguma transação suspeita em um site, quanto mais rápido agir maior as chances de recuperar o dano. Veja o passo-a-passo para denunciar um site ou tentativa de golpe por meio de um endereço eletrônico:



1. Registre imediatamente a reclamação no site

2. Recupere os registros e protocolos para entrar em contato com a empresa

3. Registre as reclamações em sites de consumidores (Ex: http://www.reclameaqui.com.br/)

4. Registre a reclamação no site do Procon / Ministério da Justiça (http://consumidor.gov.br/)

5. Caso haja fraudes em sua conta bancária ou cartão de crédito, comunique imediatamente seu banco para cancelar as transações e registre o Boletim de Ocorrência na Delegacia;

6. Mantenha seu antivírus sempre atualizado também para bloquear programas maliciosos. Usando Software Livre você pode diminuir sua vulnerabilidade a golpes e ataques;

7. Nunca passe informações de senhas bancárias por telefone, dificilmente o Banco fará este tipo de pedido. Na dúvida, procure sua agência bancária;

8. Verifique com frequência seu extrato para evitar surpresas e denunciar qualquer transação suspeita assim que tomar conhecimento.