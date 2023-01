Filha de Juliano Cazarré recebe alta hospitalar após 7 meses de internação

O ator Juliano Cazarré e a esposa Letícia dividiram a felicidade com os seguidores no domingo (29) depois que a filha mais nova recebeu alta após passar 7 meses internada. Maria Guilhermina de Guadalupe é a mais nova dos cinco filhos do casal.

No Instagram, os dois publicaram um vídeo contando a novidade e mostrando a trajetória da menina desde quando nasceu e começou a luta pela vida devido a uma rara condição no coração. Maria ainda segue com o acesso no pescoço e alguns equipamentos ao redor do berço. O tratamento continuará em casa.

"Estamos em casa! Maria Guilhermina de Guadalupe, sua vida é toda um milagre! Obrigada, Deus", começou o texto do casal. "Obrigada a cada médico, técnicas de enfermagem, mães da UTI, amigos e familiares, vocês foram a montanha que nos elevou ao longo dos últimos 7 meses e nos fizeram enxergar mais longe, um horizonte que só os olhos do coração poderiam ver! Obrigada, minha Nossa Senhora de Guadalupe", continuaram.

A caçula nasceu em junho de 2022 com uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein. Desde que nasceu precisou passar por 5 cirurgias, quatro realizadas em São Paulo, onde nasceu, e uma no Rio de Janeiro, onde a família mora.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)