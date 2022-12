Letícia Cazarré comemora melhora de saúde da filha que nasceu com infecção grave

Nesta quinta-feira (1), a esposa do ator Juliano Cazarrpe, Letícia Cazarré, usou as redes sociais para contar que a filha Maria Guilhermina, de cinco meses de idade, está melhorando da infecção grave que a acometeu na última terça (29). "Melhorando, pessoal", escreveu ela sobre a foto da criança intubada, no leito hospitalar. A criança sofre de uma cardiopatia rara.

No dia em que a filha piorou, a esposa do ator pediu orações aos seguidores na rede social. "Quem puder, reze pela Maria Guilhermina. Ela piorou bastante, provavelmente está com uma infecção grave. Estamos fazendo tudo para que ela se recupere logo. Contamos com as orações de todos vocês, meus amigos", disse.

Letícia acompanha a filha, que esteve internada antes, logo após o parto, em uma UTI de São Paulo. Letícia e Cazarré também são pais de Vicente, de 12 anos; Inácio, de 9; Gaspar, de três; e Maria Madalena, de um ano e nove meses. A família mora no Rio de Janeiro.