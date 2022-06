Juliano Cazarré publica foto com filha recém nascida que precisou fazer uma cirurgia

Juliano Cazarré (41), intérprete de Alcides, em “Pantanal”, publicou em sua rede social uma foto ao lado da sua quinta filha, Maria Guilhermina, que nasceu no dia 21 de junho. A filha do ator precisou passar por uma cirurgia no coração logo após o parto. O ator tem outros quatro filhos com a esposa Letícia, todos com idade inferior a 12 anos.

Na sua conta do Instagram, o ator explica que a filha nasceu com uma cardiopatia congênita rara, conhecida como Anomalia de Ebstein, e que o casal resolveu ir para São Paulo para que a filha tivesse o melhor suporte possível. Ele conta que a cirurgia precisou ser imediata, mas que a filha está bem e recebendo os melhores cuidados.

Juliano e a esposa aguardam o momento em que poderão levar a bebê para casa. O ator chegou a dizer que “Maria Guilhermina chegou com um coração especial, dilatando também os nossos corações e os de todos ao seu redor”.

