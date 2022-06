Grávida do primeiro filho, Viviane Araújo exibe novo visual

Mudança sempre faz bem! Por isso, a atriz Viviane Araújo decidiu renovar o visual em um salão de beleza do Rio de Janeiro. Grávida do primeiro filho, a atriz compartilhou fotos nas redes sociais e evidenciou a barriguinha de gestante. "Eu e o Joaquim estamos lindos, né?", postou, citando o nome do bebê previsto para nascer na primeira semana de setembro.

Ela contou aos seguidores que tem feito fisioterapia pélvica durante a gestação. A atriz afirmou que a prática tem o objetivo de auxiliar o funcionamento regular do assoalho pélvico, que é o conjunto de músculos e ligamentos que sustentam órgãos como bexiga, útero e intestino.