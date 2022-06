Viih Tube posa em Paris ao lado de Eliezer

Viith Tube compartilhou fotos nas redes sociais ao lado de Eliezer, em Paris. Os dois chegaram na França, nesta terça-feira (21). Nas imagens, eles aparecem curtindo o parque da Disney.

"Cheguei Paris. E já pousei direto na Disney de Paris, que sonho", legendou.

"Vitória nossa Disney", comentou a amiga Thais Braz. "Lindos", disparou uma seguidora. "Aproveita e vá ser feliz sempre", desejou outra fã. "Estão namorando, é?", perguntou uma jovem. "Esses dois aí sem não viu", opinou outra.

Na segunda-feira (20.06) à noite, a influencer compartilhou Stories ao lado de Eli no avião. Eles viajaram em classe executiva. Um pouco antes, no entanto, Viih contou que passou sufoco no aeroporto: "E a viagem começa como? Quase perdendo o voo, literalmente os últimos a entrar e a moça falando 'felicio e carmo last call'."

Viih e Eli foram vistos aos beijos pela primeira vez no camarote de uma festa em maio. A partir daí, não se desgrudaram mais. No entanto, os dois preferem não rotular a relação.