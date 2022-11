Com doença rara, filha de Juliano Cazarré mostra melhora; saiba o que aconteceu

A esposa do ator Juliano Cazarré, Letícia, utilizou as redes sociais para atualizar o quadro de saúde da filha mais nova do casal, Maria Guilhermina. Durante a madrugada desta quarta-feira (30), a bebê apresentou sinais de melhora após ter contraído uma infecção e piorado no último dia.

"Deus ouviu as nossas preces. Temos que continuar pedindo", implorou, pedindo que todos enviassem energias positivas, orações e súplicas à menina.

Em uma publicação feita no Instagram, Letícia mostrou Maria Guilhermina de olhos abertos e tranquilizou os fãs sobre a saúde da filha, que está internada há cinco meses na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

"Ela está estável e já começou a acordar. Os exames vieram bons, vamos continuar pedindo! Que Deus aceite as preces de todos vocês, muito obrigada", agradeceu.

O que aconteceu com a filha de Juliano Cazarré?

Maria Guilhermina nasceu em junho deste ano e foi diagnosticada com uma cardiopatia rara. Conhecida como anomalia de ebstein, a cardiopatia afeta um a cada dez mil bebês. A doença causa arritmia e inchaço nas pernas.

O problema ocorre por causa de uma malformação congênita de uma das válvulas de coração.