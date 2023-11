Tubarão invade gaiola de mergulhador no México e viraliza; vídeo

Um vídeo impressionante tem circulado nas redes sociais, mostrando um enorme tubarão branco invadindo uma gaiola de mergulho próxima à Ilha de Guadalupe, na costa do México. Durante o incidente, um mergulhador estava na gaiola e, surpreendentemente, saiu ileso após o encontro com o predador.

As imagens são de 2016, mas viralizou esta semana. No vídeo, um grupo de mergulhadores e instrutores no barco percebem a aproximação do tubarão. No entanto, o alvo real era um pedaço de atum flutuante e não o mergulhador.

O autor do vídeo apresentou detalhes no Facebook, explicando: "Eles ficaram temporariamente cegos quando abriram a boca, então, quando o tubarão foi pegar a isca de atum na corda, ele bateu na gaiola. Eles não nadam para trás, então ele avança na gaiola com um mergulhador pode entrar. Fiquei tranquilo, ninguém ficou ferido e após meio minuto dramático, o mergulhador emergiu em segurança". Assista ao vídeo.

VEJA MAIS

Embora as imagens sejam de 2016, o vídeo ressurgiu nas redes sociais brasileiras nesta semana, atraindo a atenção do público. Após alguns momentos de tensão, o mergulhador reaparece na superfície da água, segurando uma câmera que seria usada para filmar o tubarão durante sua refeição. Felizmente, tanto o tubarão quanto o mergulhador ficaram bem, apesar da filmagem interna da gaiola ter sido perdida.