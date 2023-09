Barco inflável afunda após ataques de tubarões; três ocupantes foram resgatados pela Marinha

Um barco inflável afundou após tubarões, da espécie tubarão-charuto, atacarem a embarcação e os tripulantes. A marinha resgatou três pessoas que estavam a bordo, que saíram ilesos.

A embarcação saiu de Vanuatu, na Oceania, e tinha como destino o Cairns, na Austrália. O intuito dos tripulante era fazer uma viagem de “volta ao mundo” com um barco movido por balões infláveis, sendo este o primeiro projeto do tipo já feito.

A porta-voz do projeto, Anna Kosikhina, afirmou que ninguém ficou ferido no ataque, mas tiveram avarias graves na embarcação, que chegou a ficar com boa parte submersa. Os três passageiros – dois cidadãos russos e um francês – devem chegar a Brisbane na quinta-feira (7).

Espécie de tubarão é conhecido por deixar ferimentos cirurgicamente arredondados

O tubarão-charuto é uma espécie de tubarão que vive nas águas profundas da Colômbia e Venezuela, conhecido por deixar mordidas nas presas em um formato redondo quase perfeito.

De porte pequeno, chegando a 85 cm, costuma se alimentar de golfinhos, mas apesar do tamanho aparentemente inofensivo, possuem uma dentição em formato de serra, tanto na parte superior quanto na inferior, causando machucados significativos nas presas.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com